Di Maio, Fico e Raggi: i tre pretoriani di Grillo che tengono Conte sotto controllo

Sarà la terna grillina nel partito contiano. Un innesto. Ma soprattutto un triumvirato chiamato a controllare la vita interna del M5s e in particolare il rispetto, alla lettera, del nuovo statuto, dalla nascita così travagliata. Mercoledì gli iscritti del Movimento voteranno per l’elezione del comitato di Garanzia (e anche per un componente del collegio dei probiviri: la spunterà Riccardo Fraccaro). Grillo ha dato una sestina di nomi, ma salvo sorprese ce la faranno loro tre: Luigi Di Maio, Virginia Raggi e Roberto Fico (gli altri sono Carla Ruocco, Andrea Liberati e Tiziana Beghin). Per il ministro degli Esteri, la sindaca di Roma e il presidente della Camera il voto rappresenta un piccolo gioco delle primarie: un modo per contarsi davanti alla base, che potrà sempre tornare utile, in futuro.

