L'affanno di Conte per la visita a Cingolani

Lui, l’impaccio, non lo ha sentito granché. Nel senso che a Giuseppe Conte e alla sua delegazione di governo, arrivata in visita di poca cortesia nel suo ufficio al quinto piano del Mite, Roberto Cingolani ha detto quel che per oltre una settimana è andato ripetendo ai suoi collaboratori. E cioè che “io rispondo a Mario Draghi e alle leggi della scienza, e dei giochi politici, delle mosse finalizzate alla visibilità, mi curo poco, perché non ho il bisogno, né la voglia, di essere eletto”. L’ansia, semmai, se la sono sorbita proprio i suoi assistenti, costretti per giorni a ridefinire l’agenda del ministro, così da accogliere i mutevoli capricci grillini. (Valentini segue a pagina quattro)

Perché tutto, com’è noto, inizia il primo settembre, quando Cingolani, intervenendo alla scuola di formazione di Italia viva, critica con improvvida asprezza “gli ambientalisti radical chic e ideologici” e rinnova le sue notorie posizioni sulla necessità di un approccio laico all’energia nucleare di ultima generazione. E’ lì che s’innesca la baruffa politica. Ed è lì, in quella serata di fine estate, che prende avvio anche la tragicomica cavalcata del fu avvocato del popolo verso l’incontro col ministro della Transizione ambientale, e il supplizio di chi quella riunione è chiamata a organizzarla.

