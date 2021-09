Giallo sull'iscrizione di Conte al M5s: "È stato registrato a luglio"

Dopo la non risposta imbarazzata del capo politico del Movimento alla domanda del Foglio, fonti interne ai cinque stelle sostengono che l'iscrizione sia stata accettata dal Comitato di Garanzia a luglio

La domanda del Foglio a Giuseppe Conte, cui l'ex premier ha reagito con un po' di imbarazzo, ha sollevato interrogativi sulla sua iscrizione al Movimento cinque stelle. Al punto che oggi fonti interne al M5s hanno cercato di chiarire la situazione, rimarcando all'Adnkronos come l'ex premier risulti iscritto al Movimento da luglio: "Conte ha fatto richiesta formale al Comitato di garanzia per l'iscrizione al Movimento 5 Stelle a luglio. Il Comitato di garanzia ha accettato, quindi Conte è iscritto da luglio al M5S", ha detto una fonte Cinque stelle all'agenzia di stampa.

"Si è iscritto al M5s?". L'imbarazzo di Conte

Ma come mai il Comitato di garanzia ha consentito a Conte di iscriversi, nonostante questa possibilità sia preclusa al resto dei simpatizzanti M5S? "La questione è molto più semplice di come viene descritta", risponde Crimi, parlando sempre con l'Adnkronos. "Non io, ma il Comitato di garanzia ha accettato la richiesta di iscrizione avanzata da Giuseppe Conte, in considerazione dell'eccezionalità del momento. Il Comitato, quindi, ha dato istruzioni (non richiesto, che è cosa ben diversa) di dare esecuzione alla propria decisione allo staff tecnico che si occupa materialmente di inserire il nominativo di Giuseppe Conte nel database elettronico": "un mero adempimento tecnico", evidenzia l'ex capo politico pro tempore, "l'atto formale di accettazione dell'iscrizione l'ha fatto il Comitato".