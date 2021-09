Confindustria Varese avverte Salvini: "Chi rema contro Draghi non fa l'interesse del paese"

“Salvini sta pensando di staccare la spina al governo? Chiunque voglia far saltare il banco in una fase come questa dimostra di non avere a cuore il futuro del paese. Dovesse accadere, subirà un contraccolpo inevitabile nelle urne”. Telefonare a Roberto Grassi, presidente dell'Unione degli industriali della provincia di Varese, serve a capire qual è l'umore del mondo produttivo del nord. Se si sente adeguatamente rappresentato dal governo Draghi, ad esempio. E cosa pensa dei dilemmi che agitano la Lega, che da sempre ha nell'Insubria una delle sue roccaforti elettorali. “Come associazione confindustriale non ci interessano le diatribe politiche, ma è chiaro che all'interno del partito ci sono anime diverse. Noi siamo sulla stessa linea del governatore Fontana, che è a favore del green pass perché ha un atteggiamento pragmatico, non ideologico. Forse anche perché è stato in prima linea nella guerra al Covid”, dice Grassi. Voi imprenditori quindi sostenete senza alcun indugio il certificato verde proposto dal governo? “Sui luoghi di lavoro assolutamente sì, e se si dovesse arrivare all'obbligo vaccinale dobbiamo essere capaci di fare un passo indietro, guardare in retrospettiva a quel che è successo in questo anno e mezzo. Se l'alternativa è il lockdown può essere una soluzione praticabile: non ci possiamo permettere per nessuna ragione al mondo di richiudere tutto”.

