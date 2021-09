Destro (Assindustria Venetocentro): "La Lega sostenga Draghi senza ambiguità"

“L’atteggiamento della Lega su vaccini e green pass? Io sto dalla parte della presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia. E’ arrivato il momento di mostrarsi responsabili, perché l’opera del premier Draghi va solo che difesa, senza alcun tipo di ambiguità”. Di Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, si apprezza subito la capacità di eludere le perifrasi. In questo colloquio con il Foglio usa parole che i suoi colleghi imprenditori potrebbero in larga parte sottoscrivere: “Con le nostre aziende stiamo osservando una crescita imponente. Abbiamo registrato un più 39 per cento nel terzo trimestre rispetto al secondo, trainati dall’export con i mercati europei. Siamo tornati ai livelli pre Covid, anzi addirittura meglio, al punto che adesso il problema è riuscire a reperire personale. Che senso avrebbe fermarsi di nuovo? Sappiamo benissimo che l’errore di un singolo può danneggiare tutti”. Ecco un altro pezzo di realtà sbattuta in faccia alle convulsioni emotive di Matteo Salvini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE