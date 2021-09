“Salvini scelga: o noi o Borghi”. Parla Dalla Vecchia (Confindustria Vicenza)

“Salvini deve avere più coraggio. Scegliere una volta per tutte se sta dalla parte di Draghi, che sta rappresentando bene il mondo delle imprese. O se invece preferisce continuare ad avere quell’atteggiamento ipocrita su vaccini e green pass. Non sono più tollerabili posizioni così discordanti”. Laura Dalla Vecchia dal maggio scorso è la presidente di Confindustria Vicenza, un crogiolo industriale unico nel nostro paese. Oltre 1.600 aziende associate, 85 mila dipendenti, import export con i principali mercati europei, Germania e Francia sopra tutti. A queste latitudini, nelle lande dei capannoni e delle officine in cui è storicamente radicato l’elettorato leghista, di battaglie identitarie non vogliono sentir parlare. Figurarsi stare appresso alle resistenze ideologiche cavalcate dalla combriccola di Claudio Borghi. “A chi ha posizioni così oltranziste consiglierei di farsi un giro nelle nostre aziende, per capire davvero di cosa parla”, dice al Foglio. “In questa fase stiamo osservando una crescita imponente. In termini occupazionali siamo tornati all’epoca pre Covid, anzi rispetto al 2019 abbiamo registrato un più 6 per cento di assunti. C’è una grande fiducia nell’aria”, racconta dati alla mano l’imprenditrice vicentina. Che a Schio è titolare della Polidoro: produce bruciatori per caldaie, ha 400 addetti, filiali in Turchia e in Cina. “E’ naturale che l’estensione del certificato verde e l’avvicinamento all’obbligo vaccinale ci piacciano: sono scelte intelligenti. Non possiamo permetterci di tornare indietro, come se più di 100 mila morti fossero stati invano. Lo facciamo principalmente per una questione di sicurezza, non per rincorrere il dio fatturato a ogni costo”.

