In Veneto la Lega è già un'altra Liga. Il risiko Salvini-Zaia-Giorgetti

Perché è una Lega diversa? Prima di tutto perché ha un’altra vocale. In Veneto la Lega è Liga. E’ diversa perché esprime un presidente di regione come Luca Zaia che su Whatsapp ha come immagine profilo questo avviso: “Basta messaggi inutili”. Come potrebbe mai imbarcarsi in una polemica da vecchi tonti come quella tra fascisti e fasci-antifascisti? Qualcuno ha mai sentito dire cosa ne pensasse sulla leggerezza di Claudio Durigon che si è dimesso da sottosegretario? Nessuno l’ha mai sentita perché ovviamente non l’ha mai detta. Parla di vaccini e di terza dose, mentre ci sono ancora deputati di primo piano, i vari Borghi, Bagnai, che si abbracciano in piazza con tutti gli scoppiati no pass. E’ uno che chiede alla ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, di accelerare la trattativa sull’autonomia perché da presidente del Veneto desidera avere competenza anche sulla scuola che è, questa sì, una delle sue urgenze. Quando si parla di Lega alternativa si indica questa parte che diventerà sempre più decisiva. Se Matteo Salvini si è nuovamente avvicinato all’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, non lo ha fatto, come si pensa, solo per vendicare lo strappo di Giorgia Meloni, che gli ha portato via il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Lo aveva cacciato e oggi lo cerca perché Tosi è Zaia prima di Zaia. E anche perché Zaia non è il migliore amico di Tosi. E poi c’entra molto con il futuro prossimo. Una parte importante di industriali del nord vuole Zaia a Roma.

