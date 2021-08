Tosi: "Condivido la svolta pragmatica di Salvini. Tornare nella Lega? Vediamo"

“Salvini? E’ il leader giusto per traghettare la Lega nel Partito popolare europeo. Questa linea pragmatica mi piace, la condivido”. Fino a qualche tempo fa l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi aveva in serbo, per il segretario che sei anni fa lo buttò fuori dal partito, ben poche cortesie. Gli dava del demagogo, predicava la prevalenza di un’altra Lega, di buon governo, contro quella identitaria del corso salviniano. Cos’è, di tutto punto avete fatto pace? “In realtà non ci sentiamo da tempo, ma gli riconosco di aver interpretato con grande intelligenza e un’altra filosofia questa nuova fase. Ha capito che l’ondata emotiva si stava sgonfiando e bisognava dare risposte concrete, soprattutto al nord”, confessa al Foglio quel che è stato segretario della Liga veneta prima della rottura.

