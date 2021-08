Salvini il coyote

Funziona così: lui sposa una causa, suscita aspettative, poi arriva Meloni (“facciamolo”) e lui precipita. Ecco come la leader di Fratelli d'Italia lo manda giù per il burrone: dal green pass alla sfiducia a Lamorgese

Lui comincia a inveire contro Roberto Speranza, “deve cambiare marcia”. Scoppi e petardi. Allora lei annuncia una mozione di sfiducia contro Speranza. E lui che fa, la vota? Ma no. Certo che no. L’inesausto zuzzurellone si dimentica di Speranza e si mette a urlare contro il green pass: “E’ una cagata pazzesca”. Così arriva lei, di nuovo, paziente come una torturatrice, e presenta decine di emendamenti in Parlamento contro il green pass. E lui che fa? Va in cortocircuito. Con movimento meccanico della testa si guarda intorno, vede passare Luciana Lamorgese, si disinteressa del green pass e comincia a twittare contro il ministro dell’Interno “incapace”. Sicché lei, sempre più crudele, presenta una mozione di sfiducia anche contro la Lamorgese. Ed ecco che lui viene travolto dalla disperazione. Letteralmente. Infatti si ritira dall’assalto alla Lamorgese, diventato ormai una cosa seria, per afferrare la prima spacconata qualsiasi a tiro: “Non permetterò mai il ritorno alla riforma Fornero”. Bum! Da giorni Giorgia Meloni è diventata il fact checking di Matteo Salvini. Eterno schema, eterna tenaglia.