Così Draghi piega Salvini sul green pass, e nella Lega scoppia il dissenso

Dopo i richiami all'ordine del premier, il leader leghista sceglie il basso profilo e incassa la stretta. Obbligo per docenti e studenti universitari, campagna straordinaria per i minorenni. La svolta su trasporti e sport. Borghi minaccia disobbedienza, Siri parla di incostituzionalità. La rabbia del sottosegretario Sasso

Che di margini di manovra ce ne siano pochi, gli viene detto a ridosso della cabina di regia. E’ lì, all’ora di pranzo, che Matteo Salvini riceve la conferma che sì, la stretta sul green pass ci sarà, eccome. E così, per uscire dal gorgo della sua stessa propaganda, detta alle agenzie una nota per rivendicare ciò che di fatto è già stato stabilito. E cioè che le limitazioni legate al certificato vaccinale non valgano per gli studenti che tornano a scuola né per i clienti degli hotel che usufruiscono di bar e mense interne. D’altronde all’interno di Palazzo Chigi tutto procede senza intoppi: e infatti l’unica impuntatura di Massimo Garavaglia, ministro leghista del Turismo, riguarda una proroga di quindici giorni che gli viene concessa senza troppo discutere: per cui sui mezzi di trasporto di lunga percorrenza il green pass sarà obbligatorio solo a partire dal primo settembre.