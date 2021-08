Il caso Durigon. "Dimissioni ma non va umiliato". Il lavorio di Draghi e il fastidio per i toni eccessivi di Pd e M5s

Ha detto, e lo ha detto al Foglio, che non si dimette. Cosa stanno ottenendo Pd e M5s con questo attacco quotidiano a Claudio Durigon? Stanno favorendo la sua resistenza. Stanno offrendo un valido motivo a Matteo Salvini per non fare quello si accingeva e che dovrà fare: sacrificare un uomo che gli è caro, un fedelissimo che ha dimostrato lealtà e goffaggine. Martedì sera, a questo giornale, il sottosegretario assediato aveva promesso: “Non lascerò mai”. Era invece pronto a fare il passo indietro perché rimane un uomo di partito e perché da Palazzo Chigi era stato garantito: “Non verrà umiliato”. In questi casi, e Durigon lo sa, si lascia un incarico di governo per ingraziarsi il proprio leader. La frase di Salvini, a margine del Meeting di Cl: “Ci parlerò e farà il bene del movimento” significava che Durigon si sarebbe congedato perché diventato un problema e noi della Lega, ha garantito Salvini, “non aggiungiamo problemi al governo”.

