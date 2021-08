Salvini: "Lamorgese? Ho chiesto a Draghi un incontro a tre"

Il leader della Lega torna sulla vicenda del rave nel viterbese della scorsa settimana: "Se Lamorgese è capace di fare il ministro lo faccia, altrimenti lasci spazio a qualcun altro. Dal punto di vista del controllo della sicurezza c'è qualcosa che non funziona"

"Se Lamorgese è capace di fare il ministro lo faccia, se ha voglia di fare il ministro lo faccia, altrimenti lasci spazio a qualcun altro". Per la seconda volta in meno di 24 ore Matteo Salvini va all'attacco del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e fa sapere di aver chiesto al premier Mario Draghi un incontro a tre. La polemica ruota tutta attorno al rave party che si è svolto la settimana scorsa nel viterbese, al quale hanno partecipato migliaia di ragazzi arrivati da molti paesi europei. "Il responsabile di quel che accade in Italia è il ministro dell'Interno. Non si può scaricare il barile", ha detto Salvini questa mattina ospite del programma Agorà.

"Lamorgese deve cominciare a fare il ministro perché gli italiani non se ne stanno accorgendo. Ieri ero a Rimini, ci sono baby gang di ragazzini figli di stranieri che arrivano in riviera, sfasciano macchine e se ne ripartono. Dal punto di vista del controllo della sicurezza c'è qualcosa che non funziona". Anche dal palco del meeting di Rimini il leader della Lega, ieri sera, ha detto che si aspetta un cambio di ministro al Viminale, lanciando allo stesso tempo un messaggio ai colleghi di maggioranza sul leghista Claudio Durigon - "Ragioneremo io e lui su cosa è più utile fare per lui, Lega e Governo” - che al Foglio ha detto di non aver alcuna intenzione di dimettersi.

"E' intollerabile che mentre gli italiani si sacrificano, rispettano le regole, scaricano le app", ci siano scene come quelle di Viterbo, ha aggiunto Salvini. Per questo, ha detto " ho chiesto un incontro a tre con il presidente Draghi e la ministra Lamorgese". "La pubblica sicurezza di questo Paese dà all'Europa un'immagine devastante, altro che attenzionare i terroristi talebani che rischiano di arrivare dall'Afghanistan: qua non riusciamo a bloccare qualche sciroccato che viene a far casino in provincia di Viterbo".