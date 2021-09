Gay (Confindustria Piemonte): “Draghi è il vero riferimento delle imprese del nord”

“Il green pass non può in alcun modo essere un tema divisivo, perché la salute è troppo importante. Per questo il supporto al governo deve essere chiaro. Chi aspiri a rappresentare il mondo delle imprese non può lasciare spazio alle ambiguità”. Il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay di stoppare la ripartenza per le bizze di qualcuno non ha nessuna voglia. E in quest’intervista al Foglio lo dice esplicitamente: “Sbaglia chi pensa che la pandemia sia una questione chiusa. Far progredire la campagna di vaccinazione resta un’assoluta priorità, anzitutto per mettere in sicurezza i più fragili. E il green pass da questo punto di vista per noi imprenditori rappresenta lo strumento più incisivo, per questo lo sosteniamo con convinzione”.

