“Basta Borghi. Al nord le imprese stanno con Draghi”. Parla la Confartigianato di Vicenza

“La fortuna di noi imprenditori è aver trovato, in questo periodo storico così complicato, una persona che ci rappresenta. Parla la nostra stessa lingua, è pragmatico, e sta portando il paese su un binario di crescita con una visione che ci piace. Chi è? Ovvio, Mario Draghi. Altro che le uscite di Borghi”. Il segretario Matteo Salvini legga questa intervista. Le parole che usa Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Vicenza, la più grande associazione territoriale delle piccole e medie imprese, potrebbero tranquillamente andare a comporre un sussidiario illustrato dal titolo: “Come si parla agli imprenditori nel 2021”. E cioè dopo una pandemia che prima ha fiaccato l’economia italiana e poi l’ha fatta rimbalzare a livelli di crescita mai registrati prima. “Anche se in questo periodo stiamo lavorando tantissimo, chiediamo che la crescita sia duratura. Per questo vogliamo buon senso, concretezza, e basta con le chiacchiere”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE