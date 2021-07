La divorzista Bernardini de Pace: "Grillo e Conte? Unione civile fra due narcisi”

Altro che politologi, altro che intellettuali, altro che giornalisti-guru. Qui, per mettere ordine fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, serve un esperto di divorzi, di Diritto di famiglia e dei minori, ma anche di cuori infranti. Insomma, Annamaria Bernardini de Pace perché non si offre lei per difendere uno dei litiganti del M5s? “Ma non saprei chi difendere, sono entrambi pieni di errori e di mancanze l’uno verso l’altro. Sono tutti e due in difetto, e a me, come si sa, piace vincere. Quindi rinuncerei, dopo poco, all’incarico”. Oltre trentamila casi trattati nella sua carriera, uno studio a Milano dove chi entra viene accolto da manichini in toga e guêpière. L’avvocato Bernardini de Pace sa di diritto, certo, ma anche di affetti spezzati. Ha consolato e vendicato coniugi traditi, codice alla mano. E ci ha scritto sopra tanti saggi. In questa coppia che scoppia Grillo è il papà, come si è autodefinito, e Conte la mamma che vuole emanciparsi dal marito violento? “Allora, siccome sono due uomini, si tratta di un’unione civile. Niente matrimonio classico”. Però ci sono figli contesi, i parlamentari del M5s. “Certo, i grillini, che i due padri si litigano sono figli nati dalla fecondazione artificiale. Sa quante storie mi capitano di questo tipo?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni