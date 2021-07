Da Draghi al M5s. Così Renzi si intesta il partito “I told you so”

Qualunque cosa si pensi di lui, comunque lo si consideri, Matteo Renzi si trova oggi nella posizione di colui che può dire, come infatti ha detto: “Tutto davvero molto bene e secondo le previsioni”. E insomma, nonostante le critiche, e il carattere spesso descritto come un tallone d’Achille, e i sondaggi che mettono Italia Viva nella casella del “poco più del 2 per cento”, l’ex premier si è appropriato per così dire di un ruolo di metronomo-motore che con un’unica mossa ha fatto in modo che i sogni di molti si realizzassero (vedi arrivo del più volte evocato Mario Draghi); che il M5s, da tempo in sofferenza, si trovasse senza paracadute di fronte a tensioni già presenti ma sopite durante i governi Conte I e II e che gli altri, dal Pd al centrodestra, si trovassero a dover definire se stessi in anticipo sui tempi previsti. Ultimo ma non ultimo: il meccanismo messo in azione da Renzi (non da oggi, vedi crisi governo del 2019) ha fatto sì che non sembri così peregrina, al momento, l’idea della famosa o famigerata (dipende dai punti di vista) ricostruzione del “centro”, visibile sottotraccia nei suoi possibili contorni. Tanto che l’ex premier così ha commentato uno studio che gli assegna il solito 2 per cento e rotti: “Fa la differenza chi fa politica, non chi segue i sondaggi. E il mondo politico italiano del 2023 sarà totalmente diverso. Una rivoluzione gentile travolgerà vecchi e nuovi partiti politici, scommettiamo?”.

