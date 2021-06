Conte: "Non terrò il mio progetto politico nel cassetto"

L'ex premier: "Non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il Paese"

"Non terrò il mio progetto politico nel cassetto. Non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il Paese". Lo ha detto in serata Giusepep Comte, in risposta all'ennesimo video di Grillo in cui il comico ribadisce che l'ex premier non è la persona adatta a guidare il M5s. "Io seicentesco? Da Grillo una proposta medievale", ha aggiunto Conte. Che ha chiarito come quella prospettata dal garante fosse "più di una diarchia".