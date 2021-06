"La crisi M5s? È un'opportunità enorme per il Pd", dice il direttore Cerasa

"Finora i dem sono stati i junior partner del grillismo: adesso devono decidere se diventare un perno centrale del governo Draghi"

Il terremoto nel Movimento è l'assist migliore possibile per il rilancio politico del Partito Democratico. È il messaggio del direttore Claudio Cerasa, intervenuto nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3: "Quello che abbiamo visto in queste ore è un autovaffa grillino", i due Giuseppe in rotta totale. "Si sono mandati tutti a quel paese: il Pd di fronte a questa evidenza, a questo collasso, ha davvero un'opportunità enorme".

Pubblicità

"Quello che abbiamo visto è un autovaffa grillino. Il PD sinora ha vissuto il rapporto con il grillismo da junior partner, ora deve decidere se diventare o meno il pivot per una svolta." @cerasa #30giugno #agoraestate pic.twitter.com/DAGG1HC1im — Agorà (@agorarai) June 30, 2021

Per osare dove mai finora si è addentrato Letta. "Negli ultimi tempi ha cercato di smuovere pochissime acque, per evitare anche di dare fastidi all'alleato 5 stelle. Il Pd ha sempre vissuto il suo rapporto con il grillismo da junior partner. Adesso è il momento di decidere se provare a diventare un perno centrale di questo governo e dell'agenda Draghi. E se assumersi o no il ruolo di pivot di questa fase di grandi cambiamenti che ci saranno. Quello che vediamo nel Movimento in realtà è parte di un fenomeno più grande, che riguarda l'intera Europa. Dove i populismi sono in grossissima difficoltà".