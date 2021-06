La Francia non è “Blue Marine”. Per Le Pen le delusioni non finiscono qui

E pensare che nello stato maggiore del Rassemblement national (Rn), fino a due settimane fa, c’era anche chi diceva che il partito sovranista francese avrebbe portato a casa cinque-sei regioni sulle tredici totali, e che la Francia sarebbe stata ricoperta da un’onda “Blue Marine”. Quello di ieri mattina è stato invece un brutto risveglio per Marine Le Pen: come alle elezioni regionali del 2015, anche in questa edizione la leader sovranista resta a bocca asciutta, nessuna regione passa sotto la guida del Rn, nemmeno il Paca (Provenza-Alpi-Costa Azzurra), dove l’ex sarkozysta Thierry Mariani, folgorato sulla via del lepenismo, era dato come strafavorito alla vigilia dello scrutinio. “Questa sera non conquistiamo nessuna regione”, ha dichiarato domenica, subito dopo l’annuncio dei risultati, una Marine Le Pen molto nervosa. “Le presidenziali appaiono più che mai come le elezioni che permetteranno di cambiare la politica e i politici. Do appuntamento ai francesi già da domani, per costruire assieme l’alternanza di cui la Francia ha bisogno”, ha aggiunto, desiderosa di voltare subito pagina e di concentrarsi solo sul 2022.

