Guerra M5s. "I delusi del Movimento? A noi!". Parla Donzelli (Fdi)

"Non vogliamo fare gli spettatori con i pop-corn e assistere al disastro del Movimento. Si sono smentiti su tutto. I loro elettori guardano a Giorgia Meloni. Fdi sarà centrale per il Quirinale". Parla Giovanni Donzelli

“La frantumazione dell’arcipelago pentastellato? Non siamo spettatori che praticano la ‘tattica del pop-corn’. Rivendichiamo centralità della destra nell’agenda politica. I nostri consensi sono frutto di idee che abbiamo professato anche quando i sondaggi non erano lusinghieri come adesso”. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi, è a Roma con i ragazzi di Azione universitaria, che hanno annunciato - alla presenza di Giorgia Meloni - di tenere a luglio il congresso nazionale. Il deputato toscano ha iniziato la scalata nel mondo post-Msi proprio con una rivista degli universitari, sfida.org, che divenne in poco tempo il luogo d’incontro di centinaia di eletti nei parlamentini accademici d’Italia.