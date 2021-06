Cantanti, manager, chef e malagiustizia: ecco la Leopolda di Salvini

Non è la spiaggia alcolica del Papeete, né il pratone nordista di Pontida. Matteo Salvini sceglie piazza della Bocca della Verità, a Roma, per adeguarsi al nuovo spirito del tempo. Ed è subito Matteo Zelig: radicale e referendario, con gli chef e le trattorie, un po’ liberal, attorniato da cantanti e attori, ma anche manager e “ospiti internazionali” pronti a collegarsi e a fare “ciao” con la manina. Un sabato da mattatore per Salvini. “Prima l’Italia: bella, libera e giusta”, è il titolo dell’evento che sfida il sole giaguaro delle quattro del pomeriggio. Per la prima volta non sono previsti simboli della Lega perché Salvini guarda al futuro, studia da leader federatore del centrodestra, il contenitore che può metterlo al riparo dall’avanzata di Giorgia Meloni. “Uno-due-tre: prova”. Niente comizi, hanno scocciato, pensa.

