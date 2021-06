"La mia Napoli deve essere straordinariamente normale". Parla Manfredi

Roma. E’ la città dove è meglio perdere che vincere. Luigi De Magistris l’ha “scassata” come aveva promesso. I debiti sono circa cinque miliardi di euro. Se lo stato non decide di salvarla non resta che il dissesto. Perché ha accettato di candidarsi? “Perché Napoli ha già perso tutto. La centralità, il protagonismo. Ha esaurito energie. Mi hanno preso in giro quando ho chiesto tempo per decidere”. E infatti dicevano che Gaetano Manfredi non volesse correre alla carica di sindaco e che il suo prendere tempo, non era altro che incertezza, che la sua dimensione rimane l’università di cui è stato rettore, presidente della Crui. Ministro senza dubbio, ma sindaco chissà. Cosa le ha fatto cambiare idea? “Non l’ho mai cambiata. Al contrario. E’ così serio il mio impegno per Napoli che mi sono chiesto se fossi pronto a modificare la mia vita. Non voglio fare il sindaco di Napoli per velleità. Ho ottenuto tutto quello che potessi desiderare e ho avuto il privilegio di ottenerlo qui, in questa città. Ho detto sì a Pd e M5s perché io posso anche correre il rischio di perdere tutto, ma solo dopo aver restituito a Napoli qualcosa”.

