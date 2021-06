A Roma ora Salvini vuole la Matone capolista della Lega

Per contarsi e per riaffermare la supremazia nel centrodestra, il leader della Lega cerca un successo del magistrato. E chiede ai parlamentari leghisti di entrare nelle liste per il Campidoglio

Non vuole soltanto vincere. Si è prefissato, nella Capitale, un obiettivo ulteriore, più indiretto ma non meno simbolico: marcare il territorio, non farsi stracciare da Giorgia Meloni nella sfida interna al centrodestra. I segnali avversi d’altronde non mancano. Un po’ a causa dei sondaggi sempre più sfavorevoli, un po’ a forza di tensioni tra alleati che, vuoi il tecnicissimo affaire Copasir o vuoi la difficoltà di trovare una quadra per le amministrative, sono montate di settimana in settimana.