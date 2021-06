"Altro che vice di Michetti". Le richieste di Matone al centrodestra. Se serve c'è il notaio

Non vuole fare la numero due perché, racconta agli amici, “semplicemente non lo sono mai stata nella mia vita”. Ecco Simonetta Matone, “la prosindaca”. Figura che non è contemplata in Italia e che è stata inventata l’altro giorno dai capi della destra. Un artificio linguistico che la dice lunga su quanto abbiano dovuto penare Matteo Salvini e Giorgia Meloni per convincerla a non sfilarsi. Perché il sostituto procuratore generale della Corte d’appello, nonché commentatrice dei principali fatti di nera nel salotto di Bruno Vespa, era pronta a correre. Ma da sindaco. E basta. Così ora mette le cose in chiaro. Vuole garanzie: se si vince, non solo sarà vicesindaco, ma pretende deleghe ai Servizi sociali e alle Partecipate. Un accordo messo nero su bianco, magari davanti a un notaio.

