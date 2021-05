Roma caput radio. Michetti, Cento e Marione: i tribuni che piegano la politica

A Radio Radio, il trampolino che potrebbe lanciarlo su fino al Campidoglio, non si vede e, soprattutto, non si sente da qualche giorno. La sua striscia pomeridiana è stata sospesa, così come le pillole mattutine. “Non posso parlare. Mi hanno detto di stare zitto. Non posso rilasciare dichiarazioni”, dice al telefono – “da una località fuori Roma” – Enrico Michetti. E’ il tribuno che non convince Matteo Salvini, ma piace a Giorgia Meloni. E’ il prof dalla sparata facile, appena non discetta su codice degli appalti e Tuel. Sui vaccini, sui saluti romani, sugli ebrei, sul razzismo: riemergono da vecchie registrazioni teorie strampalate. Insomma il centrodestra era partito da Giletti e adesso è arrivato a Michetti, e magari non si fermerà qui. “Riceviamo una cinquantina di messaggi al giorno – raccontano da Radio Radio, solida realtà non solo romana ma anche nazionale grazie a un canale digitale – da quando è uscita la notizia della probabile candidatura del prof: molti ascoltatori sono impazziti, lo vogliono sindaco ”.

