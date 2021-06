"Il mercato non è il far west. Credere nelle ripresa". Parla Fumagalli, "il Giorgetti" del Pd

L'altro Pd. Niente polemiche sugli economisti liberali, prudenza sul blocco dei licenziamenti ma fiducia nel rimbalzo e in ogni caso "non si torna allo stato selvaggio". Il Rdc "è un sostegno ma non un modo per creare lavoro". La versione di Cesare Fumagalli

Il Pd è anche questo: “Io amo la parola ‘liberale’. Sono per la composizione armonica delle competenze. Non mi scandalizza sapere che a Palazzo Chigi, a lavorare a quell’opera complessa chiamata Pnrr, sono stati chiamati economisti come Riccardo Puglisi o Carlo Stagnaro, ma aggiungo pure che lo ritengo utile. La sfida è titanica ma l’obiettivo comune”. E sentite cosa dice ancora Cesare Fumagalli, di Lecco, ex segretario della Confartigianato e oggi responsabile del Pd per lo Sviluppo economico, Terzo settore, Pmi, indicato dal segretario Enrico Letta: “Di fronte a un’economista la prima domanda che mi faccio è se sia una figura di valore, capace di lavorare in squadra, e non a quale scuola di pensiero appartenga. Chi è stato chiamato lo è senza dubbio e verrà diretto da un formidabile direttore d’orchestra come Mario Draghi. Concentriamoci sulle riforme che ci attendono a partire da quella del fisco”.