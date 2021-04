Nardella: “Siamo pronti a portare a Firenze il modello Tubinga”

Quanto l’idea lo stuzzichi sul serio, lo confessa al Foglio il diretto interessato, il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Se il governo ce lo consente, sono disposto a replicare il modello Tubinga nella nostra città. Lavorando a stretto contatto con le istituzioni sanitarie”. Screening di massa, ritorno in sicurezza alla vita sociale, ovviamente rispettando le prescrizioni sul distanziamento. Il primo cittadino del capoluogo toscano ha letto sul nostro giornale dell’esperimento che stanno portando avanti nella città universitaria tedesca e si è detto: perché non provarci anche qui da noi? “Credo sia una buona idea per almeno due ragioni: primo, è stata la stessa Oms a consigliare l’organizzazione di campagne di screening per potenziare il monitoraggio dell’epidemia. Secondo, visto che si può andare in Europa con un tampone negativo, non si capisce perché non si possa utilizzare lo stesso protocollo per frequentare un albergo, un ristorante o un museo di una località italiana. Noi a Firenze già da dicembre abbiamo lanciato una campagna a tappeto nelle scuole, con oltre 40 mila test rapidi. Dimostrando che i focolai non partono dalle classi, visto che l’incidenza dei contagi resta molto bassa. E mettendo in sicurezza studenti, insegnati e famiglie”.

