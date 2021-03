La Toscana non è una regione per vecchi

Improvvisazione, nella migliore delle ipotesi. La Toscana è la Caporetto dei vaccini italiani. C’è un numero dell’Iss che va tenuto a mente per capire cosa succede: il Covid ha provocato in Italia 105.000 decessi fino al primo marzo. Di questi solo 1.055 avevano meno di cinquant’anni. Cioè l’1 per cento. In pratica ogni vaccino somministrato prioritariamente a qualcuno con meno di cinquant’anni è un vaccino tolto a chi rischia di morire davvero. E in Toscana hanno ricevuto più vaccini i giovani e sani rispetto agli anziani e ai fragili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni