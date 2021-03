Vaccinatori, strategie. Come si arriva a 500 mila dosi al giorno

Accantonato il modello Arcuri, il governo allarga la platea dei somministratori per accelerare il piano vaccinale. Meno primule e più medici, infermieri e farmacisti per avere più capillarità sul territorio

L’obiettivo è arrivare presto a 500 mila vaccinazioni al giorno. E per farlo si prende a modello quanto realizzato in paesi, come il Regno Unito, dove “si utilizza un gran numero di siti vaccinali e un gran numero di persone è abilitato a somministrare i vaccini. Nonché ovviamente il richiamo della seconda dose è stato spostato nel tempo rispetto a quanto avviene in Europa”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nelle scorse settimane al Senato. E’ un approccio molto diverso da quello impostato dal governo Conte e dal commissario Domenico Arcuri, che prevedeva la costruzione di strutture dedicate alla somministrazione (le famose primule) e per il personale il reclutamento di circa 15 mila vaccinatori da dislocare dal centro sul territorio. Si trattava di un modello che aveva grossi problemi di coordinamento: da un lato vi erano 21 piani regionali diversi con priorità molto variegate (come si vede dalla grande differenza nei tassi di vaccinazione tra gli anziani); dall’altro ci si appoggiava a strutture fisiche e personale gestiti a livello centrale.