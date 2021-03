Vaccinare in farmacia

“Stiamo lavorando per avere un maggior ruolo delle farmacie e degli infermieri. Metteremo in campo tutta la rete sanitaria possibile per accelerare”, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. Anche il piano vaccini presentato lo scorso sabato dal commissario Francesco Paolo Figliuolo continua a prevedere il “coinvolgimento dei farmacisti”. La misura era già stata inserita nel comma 471 della legge di Bilancio 2021, che prevedeva la sperimentazione della vaccinazioni all’interno delle farmacie sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o personale sanitario formato. Per rendere operativa la misura, la manovra richiamava accordi con le organizzazioni sindacali, sentito l’ordine professionale. Servono dunque specifici accordi regionali, esattamente come già avvenuto per i medici di famiglia.

