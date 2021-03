La Corte dei Conti indaga sui rimborsi di Mimmo Parisi

Le spese enormi per i voli in business class, il flop dei navigator, l’incompatibilità a causa del doppio lavoro in Mississippi. Al di là dei risvolti giudiziari, il ministro del Lavoro Orlando dovrà risolvere politicamente i problemi dell’Anpal

La procura della Corte dei conti del Lazio sta indagando sulle spese del presidente dell’Anpal, Mimmo Parisi. L’inventore dei navigator tra benefit, rimborsi vari e voli in business class per il Mississippi, dove ha un secondo lavoro, è costato all’Agenzia nazionale per le politiche attive oltre 130 mila euro in un anno. Spese probabilmente non giustificate, tanto che gli altri due membri del cda di Anpal Servizi, il rappresentante del ministero del Lavoro e quello delle regioni, si sono rifiutati di approvare l’ultimo bilancio. A fronte di un’astensione (Giovanni Capizzuto del ministero del Lavoro) e di un voto contrario (l’assessore al Lavoro della regione Lazio Claudio Di Berardino), Parisi ha fatto valere “doppio” il suo voto. E così da presidente della controllante Anpal si è approvato le spese da amministratore unico della controllata Anpal servizi, giustificate da un regolamento – contestato dal vigilante ministero del Lavoro – che Parisi si è scritto da solo. Ora di questa intricata vicenda, e probabilmente degli altri conti che non tornano nella gestione finanziaria dell’Anpal, si occuperà la Corte dei conti.