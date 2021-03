Finisce l'èra Arcuri

Dopo un colloquio di circa mezz’ora a Palazzo Chigi con Domenico Arcuri, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In realtà la rimozione di Arcuri era già sostanzialmente avvenuta da circa un mese, il tempo trascorso dall’ultima conferenza stampa del 5 febbraio a cui sono seguite lunghe settimane di assoluto silenzio in cui era chiaro che, dopo la caduta di Giuseppe Conte, il suo ruolo non sarebbe stato più lo stesso. E cioè quello di plenipotenziario nella gestione dell’emergenza, ma anche di volto e voce dello stato nella comunicazione sull’andamento dell’epidemia e del piano vaccinale.

