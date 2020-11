Il naufragio dei navigator

In campagna elettorale e prima dell’approvazione del Reddito di cittadinanza si parlava solo di quello: le norme anti divano, i navigator, la app del Mississippi, l’incrocio di domanda e offerta, le tre proposte di lavoro… Le politiche attive, inizialmente, erano il perno della propaganda grillina e per guidare questa rivoluzione del mercato del lavoro Di Maio aveva voluto al vertice dell’Anpal proprio “l’inventore dei navigator”, Mimmo Parisi from Mississippi: il Rdc non è e non sarà “una misura di assistenzialismo”, bensì “il più grande investimento in capitale umano della storia d’Italia”, diceva l’allora ministro del Lavoro.

