“Chi vuole bene all'Italia e si dice europeista non può che aiutare Draghi”. Parla Verini (Pd)

"Il Pd vuole seriamente dare una mano a Draghi, ma con la sua visione. Dobbiamo fare l'interesse del paese, ma allo stesso tempo non disperdere un'alleanza il cui sviluppo è importante per la stessa democrazia. Possiamo dar vita a un polo che può essere competitivo con le destre antieuropeiste sin dalle prossime elezioni amministrative e soprattutto, quando saranno, alle politiche". Walter Verini, deputato e tesoriere del Partito democratico, ha letto e condiviso l'appello fatto da Nicola Zingaretti. Quello in cui il segretario ha sottolineato come l'incarico a Draghi apra "una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza" e che adesso "è il tempo di un nostro protagonismo per mettere in campo i contenuti e una visione chiara", non disperdendo "la forza e le potenzialità di una alleanza con il Movimento 5 Stelle e con Leu basata su proposte comuni sul futuro dell’Italia". Poi però basta andarsi a rileggere le dichiarazioni di Vito Crimi ("non sosterremo alcun governo tecnico guidato da Draghi") e di gran parte del carrozzone grillino per capire che dalla fine di un'esperienza di governo possa propagarsi una lunga faglia che quel meticoloso lavorìo di normalizzazione finisca per spazzarlo via tutto d'un colpo. C'è il rischio che questa futuribile coalizione faccia crack? "Credo che quanto detto da Zingaretti sia utile non solo a Pd, M5s e LeU, ma al paese. E' evidente che dobbiamo e vogliamo raccogliere l'appello di Mattarella, ma mettendoci le nostre idee e le nostre proposte. Sarebbe importante che questa disponibilità venga esercitata da tutte quelle forze che hanno sostenuto convintamente e fino in fondo il governo Conte", ribadisce Verini.

