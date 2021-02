Basta un grillino su tre al Senato per blindare il governo Draghi

Tra i pretoriani di Conte (sia nel Pd sia nel M5s) c'è chi lavora per far fallire l'ex capo della Bce. Palazzo Chigi punta sull'implosione del Movimento. Ma per fare la maggioranza Ursula al Senato bastano una trentina di senatori su 92: non impossibile

La contraddizione corre sulle chat. Parallele e confliggenti. E così, mentre alcuni esponenti di governo vicini a Luigi Di Maio, due giorni fa, citavano il celebre editoriale di Mario Draghi sul Financial Times del marzo scorso, quello dell'elogio al "debito buono", per confermarsi a vicenda sulla necessità di convincere il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a non indugiare sulla rottamazione delle cartelle, altri membri dell'esecutivo, fedelissimi di Giuseppe Conte, inviavano ai senatori un video che sull'ex governatore della Bce esprimeva giudizi assai meno lusinghieri: quelli, cioè, che Francesco Cossiga consegnava a Luca Giurato, in una vecchia puntata di Uno Mattina. E insomma gli uni rinverdivano il mito del fautore del "whatever it takes", gli altri lo dipingevano come "un vile affarista che non si può nominare presidente del Consiglio perché è stato al soldo della Goldman Sachs". Eccolo, dunque, il travaglio del M5s.