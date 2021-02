Crisi di governo, è il giorno di Draghi al Quirinale

L'ex presidente della Bce dal Capo dello stato. Tutti gli aggiornamenti di giornata, a mano a mano che arrivano

Alle 12 Mario Draghi ha raggiunto al Quirinale il Capo dello stato Mattarella. Dopo il fallimento delle trattative per far nascere un governo politico a partire dalla maggioranza uscente, l'ex presidente della Bce sarà incaricato di formare, come ha spiegato il presidente della Repubblica, "un governo di alto profilo" per affrontare le emergenze in cui si trova immerso il paese: sanitaria, politica, economica e finanziaria. Nel nostro liveblog trovate tutti gli aggiornamenti delle giornata.

La nostra diretta