Con Draghi si riapre la partita del Recovery

Ora davvero non abbiamo più scuse. Il senso dell’incarico a Mario Draghi è essenzialmente di mettere mano all’impianto di progetti e di riforme da concordare con la Commissione europea nel contesto del Next Generation EU (NGEU). Non troveremo funzionari europei aggressivi o diffidenti, come molti temono, ma persone di alta levatura professionale, e spesso scientifica, pronti ad aiutare il nostro Paese: giuristi, economisti e managers, italiani prevalentemente, che contano di collaborare con i loro colleghi dell’amministrazione italiana per costruire anzitutto un progetto fatto di investimenti per la crescita e la competitività (e per la transizione ecologica e digitale) che producano un effetto misurabile al 2026 e specialmente di riforme.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni