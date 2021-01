"Conte ter possibile se oggi nascerà il gruppo dei responsabili"

"Domani si aprono le consultazioni, e in questo caso, con un nuova formazione costituita formalmente, la strada potrebbe essere più agevole", dice il direttore Claudio Cerasa a Mattino 5

"Questa crisi va vista come fosse un quadrato, ci sono quattro angoli da considerare". Intervenendo poche ore fa a Mattino 5, il direttore Claudio Cerasa ha fatto il punto della situazione sulla crisi di governo. Quattro punti di vista, quattro prospettive, con esiti e sviluppi differenti: cosa farà il Movimento 5 Stelle, soprattutto se qualcuno dovesse proporre la premiership a Di Maio? E Il Pd, che oggi rappresenta il principale difensore di Conte, ancor più dei grillini? Poi c'è Renzi, che tenterà fino all'ultimo di cambiare l'avvocato del popolo, "cercando di porre delle condizioni inaccettabili". E infine cosa farà il premier dopo le dimissioni rassegnate questa mattina: "Conte ha possibilità di fare un terzo governo se oggi, in queste 24 ore, nascerà formalmente il gruppo dei cosiddetti responsabili. Domani si aprono le consultazioni, e in questo caso, con un nuovo gruppo la strada potrebbe essere più agevole".

