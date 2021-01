Risolvere la crisi con la mossa del canguro

Siamo degli inguaribili ottimisti, è vero, ma la sintesi di tutta la storia in fondo potrebbe essere questa: una crisi sbagliata nata per cause giuste potrebbe aiutare una maggioranza del tutto innaturale a fare ciò che un paese come l’Italia avrebbe il dovere di fare per affrontare con naturalezza una delle stagioni più complicate della sua storia recente. La crisi molto sbagliata nata per cause molto giuste è quella che hanno messo in scena Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Ed è quella che salvo sorprese e salvo colpi di scena potrebbe concludersi così. Con Giuseppe Conte che, finalmente, capisce che in questa legislatura governare senza i voti di Renzi significa voler stare in piedi senza avere idea di come poter camminare (e Conte sembra averlo capito). Con il Pd che, finalmente, capisce che specie durante una pandemia unire le forze europeiste presenti in Parlamento è più importante che volere dare lezioni di politica a Renzi (e il Pd sembra averlo capito). Con il M5s che, finalmente, capisce che specie durante una crisi economica e sanitaria il solo modo per evitare di dare ossigeno all’unica alternativa europeista al governo delle destre sovraniste è quello di costruire compromessi con i partiti europeisti guidati dall’odiatissimo Renzi (Italia viva) e dall’odiatissimo Berlusconi (Forza Italia). Con Renzi che, finalmente, capisce che governare senza l’aiuto di Conte significa voler togliere al M5s l’unico filtro in grado di non rendere l’irresponsabilità del grillismo del tutto incompatibile con il principio di realtà (ma una volta ottenute le dimissioni di Conte Renzi farà certamente un tentativo per archiviare la stagione di Conte provando a spingere il Pd a fare quello che il Pd oggi non sembra essere intenzionato a fare: richiedere per sé il ruolo di guida del governo).

Pubblicità

Pubblicità