Crisi di governo, Conte al Colle per le dimissioni. La giornata politica in diretta

Dopo l'ultimo Consiglio dei ministri che inizierà oggi, martedì 26 gennaio, alle 9 di mattina, e nel quale il presidente del Consiglio comunicherà la sua intenzione di lasciare il governo, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per formalizzare le sue dimissioni. A quel punto il presidente della Repubblica avvierà consultazioni lampo con tutte le forze politiche, dal reincarico al premier uscente per un "ter", come a parole auspicano Pd,M5s e Leu, fino allo scioglimento delle Camere. Sullo sfondo resta infatti lo scenario più improbabile: l'ipotesi di elezioni anticipate, inevitabili nel caso in cui ogni qualsiasi altra intesa parlamentare dovesse naufragare. Da questo momento tutto sembra possibile: dalle larghe intese. all'unità nazionale, ai governi istituzionali. L'unica strada scartata dai fatti è quella di convincere il presidente della Repubblica di avere ancora una maggioranza sufficiente ad affrontare le sfide in vista. Con molta probabilità le consultazioni del capo dello stato non inizieranno prima di mercoledì pomeriggio: occorre infatti sanificare i locali e inoltre domani mattina Sergio Mattarella ha in programma la cerimonia per le celebrazioni del "Giorno della Memoria".

Pubblicità

Pubblicità