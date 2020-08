Taglio dei parlamentari? Anche sì

Tra poco più di un mese, nello stesso giorno in cui si voterà per i candidati governatori di Puglia, Campania, Marche, Liguria, Veneto e Toscana, gli elettori italiani, come sapete, dovranno decidere se confermare o meno la riforma approvata in via definitiva dalle Camere lo scorso 8 ottobre, che ha decretato il taglio di 345 parlamentari a partire dalla prossima legislatura e che porterà ad avere un Senato composto da 200 seggi elettivi (115 in meno) e una Camera composta...

