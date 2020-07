Giuseppe Conte prova a fare quel che può e quel che deve: e dunque tenta di vendersi un decreto che, di fatto, ancora non c'è. Il premier lo presenta in conferenza stampa, questo decreto Semplificazioni che è in gestazione da quasi due mesi; e lo esalterà anche di fronte ai suoi omologhi eruopei, nel tour continentale che inizia oggi (Portogallo, poi Spagna e poi su al nord, tra "frugali" olandesi, nel titanico sforzo di smentire i pregiudizi contro gli italiani...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.