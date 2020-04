Che cosa vorrebbe dire fermare una convalescenza senza considerare il costo anche psicologico di una ricaduta immediata? Che cosa vorrebbe dire aprire tutto per poi dover richiudere improvvisamente tutto? Che cosa significherebbe correre più del dovuto per poi doversi fermare ed essere costretti a non potere più neppure camminare? Il dibattito pubblico relativo alle giuste strategie da adottare per affrontare in modo adeguato la famosa fase 2 del lockdown italiano è ormai da giorni inquinato da un doppio fronte insieme...

