Non sappiamo quando finirà, non sappiamo come finirà, non sappiamo come si fermerà ma sappiamo che il giorno in cui le nostre quarantene termineranno e il giorno in cui i contagi si arresteranno il nostro paese per provare a ripartire come una molla dovrà custodire a lungo cinque notizie registrate ieri sui taccuini della cronaca italiana. La prima notizia è quella che si può leggere tra le righe delle parole consegnate ieri alla stampa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.