Roma. A prima vista, sembra l’ennesima replica del nostro passato prossimo su scala europea. Dopo le chiusure di scuole e ristoranti, dopo l’istituzione delle zone rosse, gli inviti a restare a casa trasformatisi nel breve volgere di qualche giorno in divieti e prescrizioni, ora ecco che i politici di mezzo continente s’arrovellano intorno a un dilemma che qui in Italia è già stato a lungo analizzato. E cioè: che fare col Parlamento, in tempo di coronavirus? Solo che stavolta, a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.