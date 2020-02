Per la prima volta da quando è nata, la maggioranza che sostiene il secondo governo Conte si trova in una situazione di oggettiva difficoltà numerica per via di un problema politico al momento di difficile risoluzione: il destino della legge sulla prescrizione. Giovedì sera, tre dei quattro partiti che sostengono l’esecutivo, Pd, M5s e Leu, hanno trovato un accordo per modificare la legge Bonafede, stabilendo una creativa distinzione tra condannati e assolti, con lo stop della decorrenza della prescrizione...

