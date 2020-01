Tragico Di Maio

Roma. “Ho come l’impressione che questo passaggio storico si rivelerà così importante che potrebbe finire per consegnarci un mondo completamente diverso”. Di sicuro, la decisione degli Usa di uccidere il generale iraniano Qassem Suleimani ci ha consegnato un medio oriente stravolto. “E’ chiaro, e anche retorico, dire che nulla sarà come prima. Di fatto, è stata indirizzata all’Iran una dichiarazione di guerra. La sola differenza è il modo in cui è stata recapitata: non più attraverso i diplomatici, ma per...

