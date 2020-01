Haftar e Serraj incontrano Conte a Roma

Questo pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra sia il premier libico Fayez al Serraj (alle sei) sia il generale Khalifa Haftar (alle quattro) in sessioni separate e successive a Roma. Si tratta di un successo della diplomazia italiana perché i due leader libici si stanno facendo la guerra da aprile scorso per il controllo della capitale Tripoli e da allora rifiutano di negoziare. Anzi, l’intervento militare della Turchia a favore di Serraj e quello della Russia e alcuni paesi arabi (Emirati Arabi Uniti ed Egitto) a favore di Haftar avevano trasformato la guerra civile libica in un conflitto internazionale ancora più complicato da fermare. Questa mediazione ottenuta dall’Italia è la cosa più vicina a un incontro di pace da quando Haftar ha scatenato un’offensiva per prendere Tripoli che ha causato non meno di mille morti, secondo un bilancio che è molto probabilmente più basso di quello reale.

Il conflitto libico rischia di aprire per l’Italia una serie di problemi che vanno dall’immigrazione, al settore energetico al terrorismo. I due leader sono arrivati in Italia per negoziare grazie a un piano comune europeo a cui partecipano anche Francia e Germania ed è una risposta alle critiche degli ultimi mesi contro l’Europa e l’Italia, che erano rimaste indietro.