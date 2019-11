I parlamentari del Pd chiedono il congresso. Un sondaggio

Roma. “Serve un congresso”, ha esclamato il vicesegretario del Pd Andrea Orlando martedì davanti ai cronisti della Camera. Ma un congresso che preveda anche l’elezione del segretario? “Se facciamo un congresso a quel punto facciamo un congresso vero”, ha detto Orlando. La risposta del segretario Nicola Zingaretti non è tardata ad arrivare: “Si terrà nei primi mesi del 2020? Non lo escludo, ma dovremo deciderlo insieme”. In casa Pd si torna a parlare di congresso. Ma i parlamentari dem come...

