Sarà il trasformismo a salvare l’Europa

L’intervista rilasciata oggi al Foglio dall’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio conferma che in giro per l’Europa non esistono più rilevanti movimenti antisistema disposti a far rientrare la messa in discussione dell’euro nella propria grammatica euroscettica. Centinaio – prendendo spunto dalle parole rilasciate lunedì al Foglio da Matteo Salvini, che ha definito l’euro nientepopodimeno che “irreversibile”, un anno dopo averlo definito “reversibile” sempre su questo giornale – dice che “la voglia di protagonismo mediatico di qualcuno non può confondersi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.